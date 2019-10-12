Oyuncu Özge Gürel önceki akşam Etiler’de kuafördeydi. Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlarken kendisini almaya gelen sevgilisi Serkan Çayoğlu’nu bekletti.

Serkan Çayoğlu seslenince otomobile bindi ama konuşmaya devam etti. Evlilik sorusuna ise şöyle cevap verdi:

'İlk size açıklarım'

“Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şu anda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım” diye yanıtladı.





Bu haberi de okudular Özge Gürel: Tüm zamanların değişmeyen tek güzellik kuralı kendin olmak



