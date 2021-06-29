Magazin Özge Özder: Minik tırtıl plajda

Özge Özder: Minik tırtıl plajda

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Özge Özder: Minik tırtıl plajda

Müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızı ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Özge Özder, objektif karşısına geçti. Eva Luna ile birlikte poz veren 43 yaşındaki ünlü oyuncu, o fotoğrafları, "Sana hamileyken ne hayaller kurduk babanla burada, bir bilsen tırtıl..." notuyla Instagram'dan paylaştı.

29 Haziran 2021, Salı 10:25 Son Güncelleme:
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2018 yılında dünyaevine giren ve kızları Eva Luna'yı dört ay önce kucağına alan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, tatil sezonunu açtı. Soluğu Bodrum'da alan ikili, kızları ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özder, kızı ile birlikte eşine poz verdi. Özder, ardından Eva Luna ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

'RÜYA GİBİ'

Ünlü oyuncu, kızıyla plajda çekilen fotoğraflarına, "Minik tırtıl plajda... Sana hamileyken ne hayaller kurduk babanla burada, bir bilsen tırtıl... Şimdi yanımızda olman rüya gibi..." notunu düştü. Anne-kızın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

'BİRBİRİNDEN GÜZEL İKİ MELEK'

Sinan Güleryüz ise aynı kareleri Instagram hesabından, "Haftamın güzel başlamasının sebebi, birbirinden güzel iki melek..." ifadeleriyle paylaştı. Çiftin gönderilerine takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" şeklinde yorumlar yağdı.


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