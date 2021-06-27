Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz eylüle kadar yok
Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularından Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, İstanbul’daki evlerini kapatıp, Bodrum’a tatile gitti.
27 Haziran 2021, Pazar 08:31 Son Güncelleme:
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‘Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder, yazı eşi Sinan Güleryüz ve 4.5 aylık kızı Luna ile Bodrum’da geçirmeye karar verdi. Önceki gün İstanbul Levent’teki evinin bir kısım eşyasını iki araca yerleştirip yola çıktı.
'TÜM İHTİYAÇLARIMIZI ARABAYA DOLDURDUK'
Bu yaz bir bebek, üç köpekle tatil yapacaklarını söyleyen çift yanlarına oldukça fazla eşya aldı. Özder “Eylüle kadar Bodrum’dayız. Tüm ihtiyaçlarımızı arabaya doldurduk” dedi.
HAKAN KIRARSLAN/ POSTA