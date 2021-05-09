Özge Özder’den 'Sadakatsiz' müjdesi

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrollerinde oynadığı Sadakatsiz dizisi nefes kesen bölümleri ile Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Sadakatsiz'de Derya rolünü canlandıran Özge Özder “Benim bildiğim kadarıyla biz Haziran’da da ekranda olacağız. Pardon Haziran’a kadar ekranda olacağız. 5 bölümümüz daha var” diye konuştu. Hikayenin Tekirdağ’da geçmesine rağmen çekimlerin İstanbul’da yapıldığını belirten Özge Özder, 4 en fazla 5 gün sette çalıştığını belirtti.