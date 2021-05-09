Magazin Özge Özder’den 'Sadakatsiz' müjdesi

Özge Özder’den 'Sadakatsiz' müjdesi

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Özge Özder’den 'Sadakatsiz' müjdesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in ne zaman sezon finali yapacağı merak konusu olmuşken, dizide Doktor Derya karakterine hayat veren Özge Özder 'Haziran ayına kadar ekranda olacağız' dedi.

09 Mayıs 2021, Pazar 22:13 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrollerinde oynadığı Sadakatsiz dizisi nefes kesen bölümleri ile Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Sadakatsiz'de Derya rolünü canlandıran Özge Özder “Benim bildiğim kadarıyla biz Haziran’da da ekranda olacağız. Pardon Haziran’a kadar ekranda olacağız. 5 bölümümüz daha var” diye konuştu. Hikayenin Tekirdağ’da geçmesine rağmen çekimlerin İstanbul’da yapıldığını belirten Özge Özder, 4 en fazla 5 gün sette çalıştığını belirtti.

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