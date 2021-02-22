Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün kızları Luna 10 gün önce dünyaya gelmişti. Oyuncu sosyal medyadan “52 kilo ile hamile kalmıştım. Ödem ve şişkinlik ile artı 15 kilo vardı üstümde. Ödem derhal gitti. Süt vererek de kilolar hızla eriyor” deyip sadece 4 kilo fazlasının kaldığını duyurmuştu.

'Çok bilmişlik en sevmediğim şeydir'

Hava attığını ima eden takipçilerinden eleştiriler gelince, “Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur. Çok bilmişlik en sevmediğim şeydir çünkü” karşılığını verdi.



