Magazin Özge Özder'i kızdırdılar

Özge Özder'i kızdırdılar

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Özge Özder'i kızdırdılar

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Özge Özder, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 10 gün önce doğum yapan oyuncuyu, sosyal medyadan yapılan yorumlar kızdırdı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün kızları Luna 10 gün önce dünyaya gelmişti. Oyuncu sosyal medyadan “52 kilo ile hamile kalmıştım. Ödem ve şişkinlik ile artı 15 kilo vardı üstümde. Ödem derhal gitti. Süt vererek de kilolar hızla eriyor” deyip sadece 4 kilo fazlasının kaldığını duyurmuştu.

'Çok bilmişlik en sevmediğim şeydir'

Hava attığını ima eden takipçilerinden eleştiriler gelince, “Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur. Çok bilmişlik en sevmediğim şeydir çünkü” karşılığını verdi.

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