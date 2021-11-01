Özge Özpirinçci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor
Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenen Özge Özpirinçci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
01 Kasım 2021, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu. Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan’dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı.
7,5 aylık Hamile olan Özge Özpirinçci'nin kısacık kestirdiği saçları dikkatlerden kaçmadı.
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları olacak...
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