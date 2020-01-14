Özge Özpirinçci: Bu sorulardan artık gına geldi

Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le Bebek’te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Özpirinçci, “Yeni yılda evlenecek misiniz?” sorusuna, “Sağlıklı ve mutlu olalım yeter. Bu sorulardan artık gına geldi. İlerisi ne gösterir bilemeyiz, hayat bu. Olur ya da olmaz bir şey diyemiyorum” cevabını verdi.

Şıklığının bedeli 18 bin lira

Özge Özpirinçci'nin geçen günlerde, ‘Biz Böyleyiz’in galasındaki şıklığının bedeli tam 18 bin 100 TL olduğu ortaya çıkmıştı.

Özge Özpirinçci’nin ceketi ‘Faith Connexion’ marka, fiyatı 1.150 Euro (7500 TL). Bluzu ‘Self Portrait’ imzalı, 250 Sterlin (2000 TL). ‘İla’ şortu 750 TL. Botu ise ‘Alexandre Vauthier’ marka ve 1200 Euro (7850 TL). Bu şıklığın toplam bedeli; 18 bin 100 TL.



