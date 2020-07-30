Magazin Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Magazin

Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, sevgilisiyle çekildiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

30 Temmuz 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özge Özpirinçci, şu aralar sevgilisi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, Instagram'da Yamantürk ile yaptığı paylaşıma, "Suç ortakları ve daha fazlası" notunu düştü.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mustafa Uğurlu sevgilisiyle halk plajına gitti