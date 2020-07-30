Özge Özpirinçci, şu aralar sevgilisi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, Instagram'da Yamantürk ile yaptığı paylaşıma, "Suç ortakları ve daha fazlası" notunu düştü.

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