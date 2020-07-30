Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, sevgilisiyle çekildiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
30 Temmuz 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci, şu aralar sevgilisi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, Instagram'da Yamantürk ile yaptığı paylaşıma, "Suç ortakları ve daha fazlası" notunu düştü.
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