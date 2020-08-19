Magazin Özge Özpirinçci herkesin içinde bikinisini değiştirdi

Özge Özpirinçci herkesin içinde bikinisini değiştirdi

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Özge Özpirinçci herkesin içinde bikinisini değiştirdi

Sevgilisi Burak Yamantürk ile Çeşme'de tatil yapan Özge Özpirinçci gün içinde kabine bile gitmeden üç bikini değiştirdi. Deniz BOY / POSTA

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci ile 2016'dan beri aşk yaşadığı Burak Yamantürk sezonu 1 Temmuz’da Çeşme’de açmış, ardından Marmaris Bozburun’a geçip Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ve Cansu Dere ile tatil yapmışlardı. Sevgililer şimdi yeniden Çeşme’de. Geçtiğimiz gün Before Sunset Beach’teydiler. Burak Yamantürk önce eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sonra Özge Özprinçci ile plaj tenisi oynadı. 

El çabukluğu marifet

Öğle saatlerinden gün batımına kadar plajda kalan Özge Özpirinçci formda vücudu ile dikkat çekti. Oyuncu gün içinde üç bikini değiştirdi. Üstelik de kabine gitmeye bile gerek duymadı, hemen şezlongların yanında havluya sarılarak el çabukluğu ile ıslak bikinilerinden kurtulmayı başardı.

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