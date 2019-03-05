Özge Özpirinçci kick boksa başladı

Spor yapmayı seven ünlüler arasında yer alan Özge Özpirinçci'nin yeni hobisi kick boks oldu.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken paylaşım yapan Özpirinçci, boks dersinden ilk görüntülerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşımına, 'Çalışmalara bugün başladık. Uzun bir hamlığın ardından çok iyi geldi.' notunu düşen Özpirinçci'nin profesyonelleri aratmayan performansı takipçileri tarafından çok beğenildi.



