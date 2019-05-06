Özge Özpirinçci yüzünde sümüklü böcek gezdirdi

Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında ilginç paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce kedi, köpek, eşek gibi birçok hayvanla fotoğraf ve video paylaşımında bulunan oyuncunun hayvan sevgisi bu defa farklı bir boyuta ulaştı.

Geçen gün yüzünde sümüklü böcek gezdiren Özpirinçci, o kareyi Instagram hesabından ''Selam cınım'' notuyla paylaştı.



