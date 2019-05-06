Özge Özpirinçci yüzünde sümüklü böcek gezdirdi

Özge Özpirinçci hayvan sevgisinde sınır tanımıyor. Sık sık hayvanlarla paylaşım yapan oyuncu, bu defa bir sümüklü böceği yüzüne koyarak fotoğraf çekti

06 Mayıs 2019, Pazartesi 14:01 Son Güncelleme:
A A
Özge Özpirinçci yüzünde sümüklü böcek gezdirdi

Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında ilginç paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce kedi, köpek, eşek gibi birçok hayvanla fotoğraf ve video paylaşımında bulunan oyuncunun hayvan sevgisi bu defa farklı bir boyuta ulaştı.

Geçen gün yüzünde sümüklü böcek gezdiren Özpirinçci, o kareyi Instagram hesabından ''Selam cınım'' notuyla paylaştı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.