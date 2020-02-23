Özge Özpirinçci'den 3 estetik itirafı
Oyuncu Özge Özpirinçci, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu.
23 Şubat 2020, Pazar 08:39 Son Güncelleme:
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- Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum.
- Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor.
- Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı.
***Ünlü oyuncu 'Yüzümde hiç dolgu yok' diye de belirtti.
'Yüz yogası yapıyorum' demişti
Özge Özpirinçci geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip 'Her sabah 10 dakika yüz yogası' yapıyorum' demişti.
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