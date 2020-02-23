Magazin Özge Özpirinçci'den 3 estetik itirafı

Özge Özpirinçci'den 3 estetik itirafı

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Özge Özpirinçci'den 3 estetik itirafı

Oyuncu Özge Özpirinçci, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu.

23 Şubat 2020, Pazar 08:39 Son Güncelleme:
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  1. Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum.
  2. Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor.
  3. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı.

***Ünlü oyuncu 'Yüzümde hiç dolgu yok' diye de belirtti.

'Yüz yogası yapıyorum' demişti

Özge Özpirinçci geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip 'Her sabah 10 dakika yüz yogası' yapıyorum' demişti.

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