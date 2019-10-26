Özge Özpirinçci'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım beni böyle tanır
Oyuncu Özge Özpirinçci katıldığı programda arkadaşlarının kendisini 'Cimri' diye tabir ettiğini itiraf etti
İbrahim Selim’in Youtube’da yayınlanan programına konuk olan Özge Özpirinçci, “Çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum..” dedi.
Tatil için 150 bin TL harcadılar
Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün gittikleri Afrika tatilinde 150 bin TL harcadığı konuşulmuştu.
Tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özpirinçci ve sevgilisinin 150 bin TL harcadığı tatilde Cape Town'da helikopter turu da yapmıştı.
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