Özge Özpirinçci başrolünde olduğu ‘Biz Böyleyiz’in salı akşamı düzenlenen galasında şıklığı ile adından söz ettirmişti. Hayranları da oyuncunun giydiklerinin markalarını ve fiyatlarını merak etmişti.

Özge Özpirinçci’nin ceketi ‘Faith Connexion’ marka, fiyatı 1.150 Euro (7500 TL). Bluzu ‘Self Portrait’ imzalı, 250 Sterlin (2000 TL). ‘İla’ şortu 750 TL. Botu ise ‘Alexandre Vauthier’ marka ve 1200 Euro (7850 TL). Bu şıklığın toplam bedeli; 18 bin 100 TL.

‘Performansına hayran kaldım’

Burak Yamantürk yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Özge Özpirinçci’nin ‘Biz Böyleyiz’deki performansını öve öve bitiremedi. Burak, “Özge her zaman olduğu gibi yine döktürmüş. Çok başarılıydı. Sevgilime hayran kaldım ve bir kez daha gurur duydum” diye konuştu.