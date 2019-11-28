Özge Özpirinçci'ye iyi haber: O dadı hakkında karar verildi

Özge Özpirinçci'ye iyi haber: O dadı hakkında karar verildi Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti.