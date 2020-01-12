Özge Özpirnçci davayı kazanırsa 450 bin TL alacak

'Kadın' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir gayrimenkul şirketiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi olmak isteyen Özge Özpirinçci kurumsal bir gayrimenkul şirketin yeni projesinden ev almak istedi.

2 yıllık gecikme

2015 yılında Kozapark Akkoza’nın projesinden ev almak için konut satım sözleşmesi imzalayan oyuncu, sözleşme karşılığı 302 bin TL ödedi. Ancak inşaat firması 2017 yılı kasım sonunda teslim etmesi gereken evi bitiremedi. İki yıl boyunca yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Özge Özpirinçci, sorunu yargıya taşıdı.

Bedelin faiziyle iadesi için dava açtı

Avukatı Nail Gönenli aracığıyla geçtiğimiz hafta Bakırköy Tüketici Mahkemesi’ne taşınmazı teslim edilmediğini belirterek ödediği bedelin faiziyle iadesi için dava açtı. Mağdur olduğunu dile getiren Özpirinçci eğer davayı kazanırsa faiziyle birlikte yaklaşık 450 bin TL alacak. (Hürriyet)





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