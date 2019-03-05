Hadi İpucu sorusu: “Ahbap organizasyonu nedir?”

Hadi uygulamasının Hadi Magazin oyunu başladı. Özge Ulusoy’un katılımıyla yapılan yarışmada ödül 20 bin TL. Uygulama, Hadi Magazin için takipçilere “Ahbap organizasyonu nedir?” sorusu yöneltildi. İşte detaylar…

AHBAP NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir. Şarkıcı Haluk Levent derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.