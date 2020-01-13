Özge Ulusoy kimseyi inandıramadı

Özge Ulusoy Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında ayak numarasını söyleyince takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

13 Ocak 2020, Pazartesi 22:22 Son Güncelleme:
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Özge Ulusoy kimseyi inandıramadı

2003 Türkiye üçüncü güzeli, manken Özge Ulusoy Instagram hesabından bir fotoğrafını "Ayak No: 38" notuyla paylaşınca takipçilerinden karşı atak geldi. Ayak numarasına inanamayan takipçiler "Nereden baksan 45" gibi yorumlarıyla Ulusoy'un mesajına karşılık verdi:

- 38 cm, evet!

- Bence ayak No. 38 gözükmüyor, 40 numara.

- Ayak bacaktan uzun.

- 45 gibi.

- 41 son kararım.

- En az 45, inanmazsan dayıya sor.

- 38'e benzemiyor buradan bakınca.

- Bence 44...

- Ayak ayak değil ki çocuk mezarı gibi.

- 44 bence.

- 50 gibi gözüküyor.

- Ayak 42 gibi duruyor.

- Maşallah 48 gibi duruyor.

- Yeme bizi nereden baksan 45 o ayak.

“Estetiğim yok"

Geçtiğimiz günlerde estetikle ilgili açıklamalar yapan Özge Ulusoy şu açıklamaları yapmıştı:

Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum.

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