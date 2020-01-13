Özge Ulusoy kimseyi inandıramadı
Özge Ulusoy Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında ayak numarasını söyleyince takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
2003 Türkiye üçüncü güzeli, manken Özge Ulusoy Instagram hesabından bir fotoğrafını "Ayak No: 38" notuyla paylaşınca takipçilerinden karşı atak geldi. Ayak numarasına inanamayan takipçiler "Nereden baksan 45" gibi yorumlarıyla Ulusoy'un mesajına karşılık verdi:
- 38 cm, evet!
- Bence ayak No. 38 gözükmüyor, 40 numara.
- Ayak bacaktan uzun.
- 45 gibi.
- 41 son kararım.
- En az 45, inanmazsan dayıya sor.
- 38'e benzemiyor buradan bakınca.
- Bence 44...
- Ayak ayak değil ki çocuk mezarı gibi.
- 44 bence.
- 50 gibi gözüküyor.
- Ayak 42 gibi duruyor.
- Maşallah 48 gibi duruyor.
- Yeme bizi nereden baksan 45 o ayak.
“Estetiğim yok"
Geçtiğimiz günlerde estetikle ilgili açıklamalar yapan Özge Ulusoy şu açıklamaları yapmıştı:
Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum.