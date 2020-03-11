Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'ndan İsviçre’de barışma tatili
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu kısa süreli bir küslüğün ardından barıştı. Ünlü iş insanı, hem gönlünü almak hem de barışmayı kutlamak için sevgilisini İsviçre Alpleri’ne götürdü.
11 Mart 2020, Çarşamba 07:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü manken Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu’nun ilişkisi 2 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyor. Duyduğuma göre çift geçen hafta yine tartışmış, ancak bu seferki küslük fazla uzun sürmemiş. Çolakoğlu, gönlünü almak istediği sevgilisini İsviçre Alpleri’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a götürmüş.
Buzlar eridi
Buranın en şık otellerinden Gstaad Palace Hotel’in geceliği 1500 euro (yaklaşık 10 bin lira) olan süitinde 1 hafta tatil yapan çift, aralarındaki buzları eritmiş. Faruk Çolakoğlu, şimdilerde barışmanın sevincini yaşıyormuş. (Hürriyet)
İlgili Haberler