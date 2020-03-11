Ünlü manken Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu’nun ilişkisi 2 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyor. Duyduğuma göre çift geçen hafta yine tartışmış, ancak bu seferki küslük fazla uzun sürmemiş. Çolakoğlu, gönlünü almak istediği sevgilisini İsviçre Alpleri’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a götürmüş.

Buzlar eridi

Buranın en şık otellerinden Gstaad Palace Hotel’in geceliği 1500 euro (yaklaşık 10 bin lira) olan süitinde 1 hafta tatil yapan çift, aralarındaki buzları eritmiş. Faruk Çolakoğlu, şimdilerde barışmanın sevincini yaşıyormuş. (Hürriyet)



