Özge Ulusoy yeni yaşını kutladı

Manken-sunucu Özge Ulusoy 37. yaşını kutladı.

Duygularını sosyal medyadan aktaran Özge Ulusoy, pastalı fotoğrafını paylaşarak "Tam bir şükür moment bu sene yeni yaşım...Hoş geldin 37, ne güzel geldin. Bu sene tam ve daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha olgun hissetmek eşsiz. Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler. Harika bir gün yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.





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