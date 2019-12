2003 Türkiye üçüncü güzeli, manken Özge Ulusoy estetikle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ulusoy, “Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum.” dedi.

37. yaşını kutladı

Manken-sunucu Özge Ulusoy ekim ayında 37. yaşını kutladı.

Duygularını sosyal medyadan aktaran Özge Ulusoy, pastalı fotoğrafını paylaşarak "Tam bir şükür moment bu sene yeni yaşım...Hoş geldin 37, ne güzel geldin. Bu sene tam ve daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha olgun hissetmek eşsiz. Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler. Harika bir gün yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

"Makyajsız da güzel gülerim"

Birkaç gün önce Instagram hesabından bir fotoğrafını "A smile is the best makeup any girl can wear (Bir gülümseme, herhangi bir kızın giyebileceği en iyi makyajdır)" notuyla paylaşmış ve "Makyajsız da güzel gülerim ama" diyen Ulusoy'a takipçilerinden binlerce beğeni gelmişti.

Makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı

Özge Ulusoy Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşmış güzel modelin makyajsız hali çok beğenilmişti.

