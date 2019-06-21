Instagram'dan yaptığı paylaşımla beğenileri toplayan Özge Ulusoy şu sözleri kullandı: ''Arkası yine şahaneydi ben ondan faydalandım. Yoksa bensiz de iyi bir kare olurdu.''

İŞTE ÖZGE ULUSOY'UN O PAYLAŞIMI:

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982'de Ankara'da doğdu. İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu. Annesi Armağan Ulusoy Ankara'da bir zamanlar ilçe belediye başkanlığı yaptı, babası Haydar Ulusoy ise emekli askeri hâkim albaydır.

İlkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nde ortaokul ve liseyi okudu. Üniversitenin de iki senesini burada okuduktan sonra İstanbul'a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde de okuyarak 2007 yılında mezun oldu.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak ünlenen Ulusoy, bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti.

Profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım atan Ulusoy; Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu gibi ünlü modacılarla birlikte çalıştı.

Oyunculuk alanında da birçok başarılar elde eden Ulusoy, 2007 yılında Senin Uğruna, Arka Sokaklar, Ateşe Yürümek, Kutsal Damacana: Draccola gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Özge Ulusoy, Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarıştıve yarışmaya beşinci olarak veda etti.

Hemen ardından 'Bugün Ne Giysem?' yarışmasında yarışmacıları podyuma hazırlama işini üstlendi.

Özge Ulusoy katıldığı, 2011 yılının yazında başlayan 'Yok Böyle Dans' yarışmasının finali 9 Ocak 2012'de yapıldı ve birinciliği kazandı.

4 Haziran 2010'da Ferruh Taşdemir ile evlendi. 29 Temmuz 2010'da boşandılar.

Özge Ulusoy daha sonra 5 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı'dan 2 yıl önce ayrıldı. Temmuz 2018'de ise Londra’da yaşayan İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile 2 ay süren bir aşk yaşadı.

Özge Ulusoy şimdi ise bankacı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

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