Özge Yağız: Gösteriş meraklılarına tahammül edemiyorum

O kadar duru, doğal güzelliğiniz var ki... Siz, büyürken bu size hep hissettirilen bir durum muydu?

Biraz klişe bir söz ama güzellik göreceli derler ya hani, kendimi güzelden ziyade hep doğal buldum. Doğallığın da güzelliği beraberinde getirdiğine inanıyorum. Çevrem de bana hep bu şekilde yaklaşır. Güzellik bana göre daha çok içten geliyor. İçimiz güzelse biz de güzeliz… Buna inanıyorum.

BEN, SERRA KADAR SİVRİ KÖŞELERİ OLAN BİRİ DEĞİLİM

Bir süredir, ‘Sol Yanım’da Serra rolünde izliyoruz sizi. ‘Sol Yanım’ güçlü bir kadın hikayesi aslında. Sizi bu hikayenin heyecanlandıran yanları nelerdi?

Günümüzde her şeyin hızlı akışı, gözümüzün körleştiği anlar ve dahası… Serra’nın ne olursa olsun, zorluklar karşısında ayakta durabilme gücü beni en etkileyen yanıydı. Bayılıyorum kendinden ödün vermeyişine, hazır cevaplı olmasına ama en çok içinde dağ gibi büyüyen hassasiyetine... Sonra bunu göremeyen insanlara sinirlenip daha da güçlendiğinde beni benden alıyor açıkçası…

Benzer yanlarınız var mı?

Ben Serra kadar sivri köşeleri olan biri değilim ama iç dünyamızın hassasiyeti çok benzeşiyor.

Serra, babasının geçmişte yaptığı hataların bedelini ağır ödüyor. Her ailenin insanın hayat akışında çok belirleyici olduğunu düşünürsek, sizin yetiştiğiniz ailenin, sizde nasıl yansımaları olmuştur?

İki kardeşiz, bir ablam var. Bizim ailede hep seçim özgürlüğü vardı. Ablam da ben de hiçbir şeye mecbur bırakılmadık. Doğrular hep güzel yollarla öğretilmeye çalışıldı bize.

‘YENİ TÜRKAN ŞORAY’ OLARAK ANILMAK GÜZEL BİR DUYGU

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Klasik bir çekirdek ailede büyüdüm. Mutlu bir çocuktum ben; en azından hatırladığım kadarıyla. Aynı anda bir sürü alana ilgi duyabiliyordum. Baleden basketbola, basketboldan voleybola kadar pek çok farklı sporla ilgilendim, eğitimlerini aldım. Hareketli bir çocukluk geçirdim.

Oyunculuğa ilgi ve merakınız nasıl gelişti?

Aslında fark etmeden, bir anda içinde buldum kendimi… Ama başladıktan sonra da hep “İşte bunu yapmalıymışsın” dedim kendime.

Hayranlarınızın sizi ‘Yeni Türkan Şoray’ olarak göstermesi ne hissettiriyor?

Ahh! İnanılmaz güzel bir duygu... Sadece bu şekilde anılmak bile benim için yeterli. Türkan Şoray tek ve ben de onun en büyük hayranlarından biriyim.

HAKSIZLIK KARŞISINDA SESSİZ KALAMIYORUM KESKİNLEŞİYORUM

Bir röportajınızda “Peygamber sabrım var” demişsiniz. Her konuda böyle misiniz?

Bazen beni de yoklayan zamanlar olmuyor değil. Misal, haksızlık karşısında sessiz kalamıyorum. Tavır olarak tepkim çok büyük olmasa da ifade şeklim, cümlelerim keskin oluyor.

Siz kendinize dışarıdan bir gözle baktığınızda nasıl bir Özge görüyorsunuz?

Bu aralar etrafımdan en sık duyduğum şeyler hassasiyetim ve uyumluluğum üzerine… Ben de kendimi öyle buluyorum ama değişkenlik gösterdiği zamanlar oluyordur elbette.

Aşkı nasıl tanımlıyorsunuz? Size ne ifade ediyor?

Aşk sizi etkisi altına aldığında, sizin etki alanlarınız yok olur. Buna inanıyorum.

SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMAYAN HAYATIMA ASLA GİREMEZ

Genel olarak nasıl insanlara tahammül etmekte zorlanırsınız? Ne olunca birine güven ve saygı duygunuz zedelenir?

Gösteriş meraklılarına gerçekten tahammül edemiyorum. Söylediklerinin arkasında durmayanların da hayatıma net bir girişi olamıyor genelde.

KENDİME OLAN İNANCIM HEP ÖN PLANDADIR

Hayattaki en büyük tutkunuz, sizi en heyecanlandıran ve devam etme gücü veren şey ne?

Kesinlikle inanç derim... Hayata en iyi şekilde devam etmek için her zaman kendime olan inancım ön planda olur. Ne kadar kendimize inanır ve güvenirsek, her şeyin o kadar güzel gittiğine inanıyorum. Bunlarla birlikte ailemin yanımda olması, bana hep destek olmaları, her koşulda devam etme gücü veriyor açıkçası.

YARDIMA İHTİYACI OLAN HER KADINA ULAŞABİLDİĞİMİZ GÜNLERİ HAYAL EDİYORUM

Gündemle ilgili konularla ilgileniyor musunuz?

Fiziksel ya da psikolojik her türlü şiddet haberinden çok rahatsız oluyorum. Yaşadığı şiddeti dile getiremeyen, yardıma ihtiyacı olan her kadına ulaşabildiğimiz günleri hayal ediyorum. Kadına yapılan her türlü şiddete karşıyım. Herkes gibi beni de bu rahatsız ediyor.