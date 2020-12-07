Özgü Kaya: Burak çok güzel yemekler yapıyor
Oyuncu Burak Serdar Şanal, sevgilisi Özgü Kaya ile geçen cuma akşamı Ortaköy’de görüntülendi.
07 Aralık 2020, Pazartesi 10:31 Son Güncelleme:
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Bir marketten alışveriş yapan çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Covid-19 salgınına karşı evde zaman geçirdiklerini söyleyen Kaya sevgilisi ile şarkı söylediklerini ve yemekler yaptıklarını belirtti: “Burak çok güzel yemekler yapıyor. Müzik de yapıyoruz. Burak’ın sesi çok güzel.”
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