Özgü Kaya: Burak çok güzel yemekler yapıyor

Bir marketten alışveriş yapan çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Covid-19 salgınına karşı evde zaman geçirdiklerini söyleyen Kaya sevgilisi ile şarkı söylediklerini ve yemekler yaptıklarını belirtti: “Burak çok güzel yemekler yapıyor. Müzik de yapıyoruz. Burak’ın sesi çok güzel.”







