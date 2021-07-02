Önceki gün Yalıkavak’taki Allium adlı beach’te buluşan ekipte Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal da vardı. Sevgililerin plajdaki eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.

Sevgilisini suda öpücüklere boğan Şanal, bir ara onu omuzlarına aldı. Şanal, iskeleye çıkarken de sevgilisine yardım edip elini öperek aşkını gözler önüne serdi.