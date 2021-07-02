Magazin Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi

Magazin

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi

Bir dergi, özel bir çekim için ünlü oyuncuları Bodrum’da bir araya getirdi.

02 Temmuz 2021, Cuma 09:16 Son Güncelleme:
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Önceki gün Yalıkavak’taki Allium adlı beach’te buluşan ekipte Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal da vardı. Sevgililerin plajdaki eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.

Sevgilisini suda öpücüklere boğan Şanal, bir ara onu omuzlarına aldı. Şanal, iskeleye çıkarken de sevgilisine yardım edip elini öperek aşkını gözler önüne serdi.

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