Özgü Namal ‘Hanımın Çiftliği’ni terk etti

Özgü Namal 2013-2014 arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Merhamet’ adlı dizinin ardından nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren Özgü Namal oğlu Nefes ile kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi. Ardından Muğla’da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptırdı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı. Zira Özgü Namal, 2009’da oynadığı ‘Hanımın Çiftliği’ dizisiyle yüksek reytinglere imza atmıştı.

Setlere iddialı dönüş

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal bu süreçte 50’ye yakın yapımı “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum” diye reddetti. Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014’te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal’a yine cazip teklifler sunuldu.

Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “Evet” dedi. Özgü Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.