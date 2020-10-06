Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral’ın cenazesi bugün Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye Özgü Namal gelemedi. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.

Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.

Ahmet Serdar Oral kimdir?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

Hürriyet







