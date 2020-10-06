Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral hayatını kaybetti
Özgü Namal'ın 2014 yılından beri beraber olduğu Serdar Oral kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, Özgü Namal ile beraber Muğla'da yaşıyordu.
06 Ekim 2020, Salı 16:35 Son Güncelleme:
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Dört yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.
2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Serdar Oral geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu vardı.
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