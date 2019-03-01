Özgün: Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var

Özgün, yeni single'ı 'Aşık' başta olmak üzere hakkında bilinmeyenler ve merak edilen konulara dair samimi açıklamalarda bulundu.

'İTAAT ET RAHAT ET'

Hanımcılık hakkındaki görüşlerini belirten Özgün, "Kaybedeceğini bildiğin bir savaşa girmenin hiç anlamı yok. O yüzden itaat et rahat et. Huzur" dedi.

'DELİ GİBİ REAKSİYON ALAN ŞARKILAR'

Özgün, yeni şarkısı 'Aşık' hakkında konuştu: Benim bugüne kadar tutan hareketli şarkılarım içinde en hit olmuşlar 'Şeytan' 'İstiklal' ve 'Sadece Arkadaşız'dı. Baktığın zaman bu üçü hala deli gibi reaksiyon alan şarkılar. Hep benden böyle şarkılar bekliyordu insanlar. 'Aşık' şarkısı da tam onların yanına dördüncü oldu. Klipte de yönetmen ne derse yapıyoruz, 'çık2 derse çıkıyoruz 'atla' derse atlıyoruz. Yönetmenim Burak beni yönlendiriyor bir de eşim yönlendiriyor.

'DURAMIYORUM SÜREKLİ AYAKKABI ALIYORUM'

Röportajın seçenekli sorular kısmında “Alışverişte zaafın giyim mi, market mi?” sorusuna ünlü şarkıcı, "Giyim. Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var. Duramıyorum, sürekli ayakkabı alıyorum. 2 yıllık, 3 yıllık ayakkabılarımı göstereyim toz yoktur üstünde. Altları bile temizdir ayakkabılarımın. Marketten aldığım şeyler bellidir; yulaf, süt, yumurta ve hindi" yanıtını verdi.

'TABİİ Kİ EŞİMİN YEMEĞİ'

Başarılı popçu, öncelikli olarak eşinin yemeklerini tercih ettiğini açıkladı: Tabii ki eşimin yemeği. Annemin yemeklerinin de tadı başkadır ama.

'EDİZ'İ GENELDE BEN UYUTUYORUM'

Özgün bir gününün nasıl geçtiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Bir gece öncesinden ne giyeceğim bellidir. Sabah kalkarım, kahvaltımı yaparım, birazcık spor kanalları izlerim. Sonra biraz ev toplarım.Çamaşırları yıkarım, bulaşıkları hallederim. Saat 11:00, 11:30 gibi sporumu yapıyorum. 13:00 gibi Ediz’i okuldan alıyorum. Arabada muhtemelen uyuyor Ediz. Uyumazsa babaannesine bırakıyorum. Sonra eve geliyorum programım varsa onlara gidiyorum. Nida’nın da özel eğitimleri, özel dersleri var. Mümkün olduğunca toplantılarımı, işlerimi, çekimlerimi bir güne yada iki güne sığdırıyorum. İşlerimiz bitiyor ve akşam Ediz’i alıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Ediz’i giydir, yıka, genelde ben uyutuyorum bazen Nida uyutuyor. Sonra oturuyoruz dizi açıyoruz bir saat falan oturup sonra uyuyoruz.''

'AYDA BİR MODA'DAYIZ'

Özgün İstanbul’da kendisini dinlemeye gelmek isteyenler için programları hakkında bilgi verdi: Şubat ayının sonunda Dada’da sahneye başlamış olacağız. Ayda bir Moda’dayız. Moda Deniz Kulübü’nde dinlemeye gelebilirler. Onun dışında İstanbul’da her ay bir kültür merkezi konserimiz var.



