Bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu haberin ardından Özgün Aydın kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Özgün Aydın hayatı ile ilgili detaylar…

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR?

6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı. 2009 yılında İstanbul'a gelen Özgün Aydın, Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.

Levent Kırca'nın Olacak O Kadar TV Programı'nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı. 2010 yılında Oğulcan Kırca'nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman'ın yaptığı, Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Son İstasyon" adlı sinema filminde rol aldı.

Özgün Aydın,"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.



