Özgün: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz, 5 yaşına bastı. Özgün, eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Özgün, şu ifadeleri kullandı:

Benim güzel oğlum... İyi ki doğdun. Gülen yüzün solmasın bir tanem benim. Her şeyimizsin. Mutlu yıllar...



