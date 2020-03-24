Magazin Özgün: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Özgün: Gülen yüzün solmasın bir tanem

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Özgün: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Şarkıcı Özgün, 5 yaşına basan oğlu Ediz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

24 Mart 2020, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz, 5 yaşına bastı. Özgün, eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Özgün, şu ifadeleri kullandı:

Benim güzel oğlum... İyi ki doğdun. Gülen yüzün solmasın bir tanem benim. Her şeyimizsin. Mutlu yıllar...

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