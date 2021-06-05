Magazin Özgür Alter kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Özgür Alter’in albümleri

Özgür Alter kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Özgür Alter’in albümleri

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Özgür Alter kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Özgür Alter’in albümleri

Özgür Alter son zamanlarda müzik piyasasında adı sıkça duyulan bir isim haline geldi. Kariyerinde İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Müslüm Gürses gibi ünlü isimleri takip eden Özgür Alter, Ali Osman Erbaşı yönetmenliğindeki ilk albümünü 2011 yılında piyasaya sürdü…

05 Haziran 2021, Cumartesi 17:36 Son Güncelleme:
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İlk olarak Roman mahallesinde müzisyen arkadaşlarıyla birlikte müzik yapmaya başlayan Özgür Alter, sesi ve yorumuyla kulakların pasını siliyor. Diğer yandan İbo Show’a konuk olan Özgür Alter bir anda merak edilen bir isim haline geldi. Sevilen sanatçının albümleri ile birlikte kaç yaşında ve aslen nereli olduğu da konuşulmaya başlandı.

ÖZGÜR ALTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Ocak 1979 doğumlu olan Özgür Alter Oğlak burcudur. Van’da dünyaya gözlerini açan Özgür Alter ve sekiz yaşına kadar burada yaşamış ardından ailesi ile birlikte Adana'ya taşındı. 1 buçuk yıl kadar Adana'da yaşayan Alter ailesi daha sonra Kayseri'ye giderek orada yaşamaya başladı.

Özellikle Ferdi Tayfur, Burhan Çaçan, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi usta isimleri kendine idol edinen Özgür Alter girdiği ortamlarda bu sanatçıların şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı. İlk dönemlerde Roman mahallesinde müzisyen arkadaşları ile beraber müzik yapmaya başlayan Özgür Alter 2005 senesinde ise İstanbul'a taşındı.

2011 senesinde ilk profesyonel müzik albümünü piyasaya süren Özgür Alter, bu albümü ise Ali Osman Erbaşı yönetmenliğinde çıkardı. İlk albümünde Ayda Hüzün, Sazımdaki Teller Ağlar ve Sen Bir Yana isimli parçalara klip çekti ve bu klipler büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı, böylelikle Özgür Alter’in ismi müzük dünyasonda daja fazla duyukmaya başlandı

Bir süre Süper Tv'de “Özgür Alterle Özgürce Melodiler” isimli eğlence programını sunan sanatçı, ayrıca memleketi Van için 2 şarkı besteledi birisini Türkçe-Kürtçe olarak seslendirdi.

ÖZGÜR ALTER’İN ALBÜMLERİ

Özgür Alter, ilk albümünü 2011 yılında piyasaya sürdü,

2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılık "Repertuar" isimli albümünü dinleyicileriyle buluşturdu.

2018 yılında "Efkar" isimli albümü yayımladı.

Son olarak 2020 yılında "Yakalım" isimli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

 

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