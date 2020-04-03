Özgür Aras, canlı yayında yeni starlar arıyor

Müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını ve menajerliğini yapan Özgür Aras, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında yeni starlar arıyor.

Özgür Aras'ın genç müzisyenleri ağırladığı canlı yayının en dikkat çeken ismi Türk Müziği konservatuarından mezunu olan özel bir proje için ünlü popçu İrem Derici ile düet yaptığı, sözü ve müziği kendisine ait ‘Hadi Eyvallah’ isimli şarkısını ardından 'O İş Bende' ve 'Sema Gibi' şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sunan Ozan Pehlivan oldu. Pehlivan’ın sesini dinleyen Simge ve Deniz Seki, övgüler yağdırırken, canlı Yayın sırasında sesi kadar fiziği ile de dikkat çeken genç şarkıcıya oyunculuk teklifi geldi. Simge "Çok iyi ses…” derken , Deniz Seki “İyi şarkı söylemenin yanı sıra iyi bir enstürmanist” ifadelerini kullandı.

Özgür Aras önümüzdeki günlerde sahibi olduğu müzik şirketinden genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacak.







