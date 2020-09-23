Özgür Aras: Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım
Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV YouTube kanalında Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım isimli programa konuk oldu.
23 Eylül 2020, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme:
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1999 yılında kaybettiğimiz yakın dostu Ajlan Büyükburç’tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Özgür Aras, kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı. Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen Özgür Aras bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı.
Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi. Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu ve “Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti.
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