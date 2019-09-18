Gerçekten 10 yıl gençleşmek mümkün mü?

Evet, mümkün. Kırışıklıklar, gri saçlar, sarkan cilt... Bunlar görünen belirtiler. Bir de görünmeyen fakat çok daha önemli değişiklikler var. Damarların sertleşmesi, kemik yoğunluğunun azalması, hafızanın zayıflaması gibi. Kronolojik ve biyolojik olmak üzere iki tür yaş var. Birincisi yaşadığınız yıl sayısını, ikincisi kaç yaşında göründüğünüzü ifade ediyor. Biyolojik yaşınız diyetinizden uyku alışkanlıklarınıza, yaptığınız egzersizden hayatınızdaki stresleri yönetmeye kadar pek çok parametreyi içeriyor. Sağlıklı yaşama kurallarını bildiğinizde elbette gençleşmek mümkün. Kitabım bu kuralların neler olduğunu anlatıyor.

● Kitaptaki 23 doktoru nasıl seçtiniz?

Gençlik Sırları’nı diğer sağlık kitaplarından ayıran en önemli özellik bu. Hastalıklarla ilgili sayısız kitap var. Çoğu tek alana odaklanıyor. Birden fazla sağlık konularını içeren kitaplar ise yüzeysel bilgilerle dolu. Gençlik Sırları’nda ise kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon, fizik tedavi, üroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, fitoterapi, nefroloji gibi pek çok alanda uzmanlaşmış yetkin doktorların görüşleri var.









● Ruh sağlığına iki bölüm ayırmışsınız. Ruh sağlığının gençlikle ilgisi nedir?

Ruh ve beden sağlığı bir bütün. Örneğin takıntı hastalığına geniş yer ayırdım. Konuştuğum uzmanlardan biri takıntılar için ‘Ruhun kanseri’ demişti. İnsana çok ızdırap yaşatan, kafasını meşgul eden düşüncelerin bir tek kendisinde olduğunu zanneden yüzbinlerce kişi var. Gün içinde yüzlerce kez elini yıkamaktan elleri soyulan, yeni doğum yapmış ama ‘Bebeğime zarar verir miyim?’ korkusuyla mutfağındaki bütün bıçakları kaldıran ya da namaz kılarken “Acaba Allah’a küfreder miyim?” diye düşünen bir dindarın yaşadıklarını düşünün... Bu insanların değil genç kalması, hayatını normal şekilde sürdürmesi bile mümkün değil. Oysa takıntılar bir beyin hastalığı ve tedavisi var. Evet, ruhunuz özgürse bedeniniz de genç kalıyor.

● Sadece gençleşmek isteyenler mi bu kitabı alsın?

Hayır. 20 yaşında biri de olabilirsiniz ama ailenizde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, erken yaşta meme kanseri gibi ciddi rahatsızlık vardır. Bu durumda risk grubundasınız. Nasıl korunacaksınız, hangi önlemleri alacaksınız, hangi kontrolleri yaptıracaksınız; kitap size yol gösteriyor. Yine diyelim ki bir yakınınız kalp hastası. Kalp krizi anında neler yapmanız gerekiyor bunları öğreneceksiniz. İnsanlara çok şaşırtıcı geliyor ama sağlıklı cinsel yaşam da genç kalmakla yakından ilgili. Kitap bu konuda da size önerilerde bulunuyor. Özetle sağlığın her alanıyla ilgili bir başucu kitabı diyebilirim.

Erdal ERKASAP