Google arama motorunda ismi en çok arananlar arasına giren Özgüven’in meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile yaptığı projelerle başarıyı zirveye taşıdı.

Dünyaca ünlü şirketlerin yakın markajında olan Özgüven; “Google’da en çok aranan isimler arasında olmak yaptığımız projelerin başarısının göstergesi. Bazen bir projeye başlarken işin ticari kısmının yanında yapılan projenin her detayını sanatçı edasıyla ele alırız. Başarmak her zaman yetmez. Bu başarıya uzun vadede yenilerinin katmak ve geleceği öngörmek de önemli. Birçok proje teklifi geliyor. Havacılıkla ilgili bir projeyi detaylandırma aşamasındayım. Hatta çok yakında ilk uçağımızı alacağız” dedi.

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