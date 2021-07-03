2006’dan beri Arka Sokaklar’da Hünü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan’nın dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te Aşk Taktikleri isimli dizisinde oynayacağı konuşuluyor. Sezon finali yapan Arka Sokaklar’da yıllardır oynayan Özgür Ozan’ın bu yeni projeye dâhil olması, ayrılık iddialarını doğurdu…

‘HÜSNÜ ÇOBAN' ARKA SOKAKLAR’DAN AYRILACAK MI?

15 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban karakteriyle oynayan Özgür Ozan’ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri adındaki yapımda oynayacağı konuşuluyor.

Bu iddiaların ardından Özgür Ozan’ın gelecek sezon Arka Sokaklar’dan ayrılacağı iddia edildi. Ancak konu ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

1966’da Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğan Özgür Ozan, Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olmasının ardından amatör tiyatrolarda çalıştı. 1985’te kadar profesyonel olarak basketbol sporuyla ilgilenen Özgür Ozan, Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatroda oynadı.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazanan Özgür Ozan, İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu esnada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Özgür Ozan, üniversite dönemlerinde harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Televizyona ilk başta Susam Sokağında postacı rolü ile başlayan Özgür Ozan, İzmir'den sonra Adana Devlet Tiyatrosu, ardından da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştı.

2002 yılında Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile de komedi macerası başladı.

2002 yılında başlayan, yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu senaristler arasında bulunan 2002- 2012 yılları arasında Metin Açıkgöz, 2010-2012 yılları arasında Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık light Selami karakteri ile meşhur oldu. Dizide baş rollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ oynadı.

2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide Komiser Hüsnü Çobanı oynamaktadır. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Özgür Ozan, 2 Temmuz 2005 tarihinde Neslihan Uğurlu ile evlendi. Derin Deniz (d.2006) adında bir oğlu vardır.

ÖZGÜR OZAN'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Azizname - Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik

Kaç Baba Kaç

Muammer Muammer

OthelloTılsım

Hayvan Çiftliği

Çil Horoz

Pırtlatan Bal - Aziz Nesin

Savaş Oyunu : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu

Özgürlüğün Bedeli : Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu

ÖZGÜR OZAN'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER