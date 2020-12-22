Özkan Sümer hayatını kaybetti
Trabzonspor'un başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yapan futbol adamı Özkan Sümer hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden Özkan Sümer için açıklama geldi.
22 Aralık 2020, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.
Özkan Sümer'in cenaze namazı bugün 14'te Trabzon İskerderpaşa Camii'nde kılınacak. Özkan Sümer, kılınacak namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Trabzonpor açıklaması
Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.
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