Ünlü sanatçı Özkan Uğur sosyal medyada, yaptığı açıklamayla gündem oldu. 7-8 yaşındaki çocukların sosyal medya ve telefon kullanmalarını eleştiren Uğur, şunları söyledi:

'7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, I-Phone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı.'