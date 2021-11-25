Özkan Uğur'un açıklaması gündem oldu
Özkan Uğur, sosyal medya ve çocuk üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Uğur, 7-8 yaşındaki çocukların telefon ve sosyal medya kullanmalarını eleştirdi.
25 Kasım 2021, Perşembe 20:49 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Özkan Uğur sosyal medyada, yaptığı açıklamayla gündem oldu. 7-8 yaşındaki çocukların sosyal medya ve telefon kullanmalarını eleştiren Uğur, şunları söyledi:
'7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, I-Phone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı.'
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