Kültür & Sanat Özlediğimiz günler geri geliyor! Glastonbury Festivali için başvuru yapıldı

Özlediğimiz günler geri geliyor! Glastonbury Festivali için başvuru yapıldı

Kültür & Sanat

Özlediğimiz günler geri geliyor! Glastonbury Festivali için başvuru yapıldı

Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury Festivali, eylülde konser düzenlemek için başvuru yaptı. Festivalin organizatörü, 'Şansımızı denemek istedik' dedi. Festival başvurusunun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmiyor.

22 Mart 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Glastonbury'nin organizatörlerinden Emily Eavis, eylülde Worthy Çiftliği'nde konser gerçekleştirmek için festivalin izin istediğini doğruladı. NTV'nin haberine göre, Eavis,"Bu yılın ilerleyen dönemlerine dair planlarımızla ilgili güncelleme isteyenler için, eylülde çiftlikte bir konser için başvuru yaptık. Elbette bunu yapmamızın mümkün olup olmayacağına dair henüz hiçbir fikrimiz yok ancak şansımızı denemek için başvuru yapmak istedik. Birkaç ay içinde bir gelişme yaşanması muhtemel görünmüyor ama haberdar olur olmaz sizi de bilgilendireceğiz" dedi.

2 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

Ocakta koronavirüs pandemisi nedeniyle festivalin üst üste ikinci kez iptal edildiği açıklanmıştı.

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Avrupa'nın yeşil hattı: Slovenya
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Şule Özdemir
İçine neden atlet giydirmedin?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Game of Thrones 3 yeni diziyle dönüyor!