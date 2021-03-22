Glastonbury'nin organizatörlerinden Emily Eavis, eylülde Worthy Çiftliği'nde konser gerçekleştirmek için festivalin izin istediğini doğruladı. NTV'nin haberine göre, Eavis,"Bu yılın ilerleyen dönemlerine dair planlarımızla ilgili güncelleme isteyenler için, eylülde çiftlikte bir konser için başvuru yaptık. Elbette bunu yapmamızın mümkün olup olmayacağına dair henüz hiçbir fikrimiz yok ancak şansımızı denemek için başvuru yapmak istedik. Birkaç ay içinde bir gelişme yaşanması muhtemel görünmüyor ama haberdar olur olmaz sizi de bilgilendireceğiz" dedi.

2 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

Ocakta koronavirüs pandemisi nedeniyle festivalin üst üste ikinci kez iptal edildiği açıklanmıştı.