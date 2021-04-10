Magazin Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla dikkat çekti

Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla dikkat çekti

Magazin

Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla dikkat çekti

Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya’ya gitti. Sosyal medya hesabından sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Özlem Ada Şahin, spor yapmayı da ihmal etmiyor.

10 Nisan 2021, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ve çocuklarıyla birlikte Antalya’da tatil yapıyor. Zamanının büyük bir kısmını ailesine ayıran Özlem Ada Şahin, tatilde de egzersiz yapmayı ihmal etmiyor. Sabah kahvaltısının ardından spor yapan Ada Şahin, egzersiz sonrası takipçileriyle son halini paylaştı. Şahin’in kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Saygı yoksa sevgi de yok
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özge Ulusoy: Gelen yorumlar beni çok güldürdü!