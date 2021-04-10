Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla dikkat çekti
Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya’ya gitti. Sosyal medya hesabından sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Özlem Ada Şahin, spor yapmayı da ihmal etmiyor.
10 Nisan 2021, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ve çocuklarıyla birlikte Antalya’da tatil yapıyor. Zamanının büyük bir kısmını ailesine ayıran Özlem Ada Şahin, tatilde de egzersiz yapmayı ihmal etmiyor. Sabah kahvaltısının ardından spor yapan Ada Şahin, egzersiz sonrası takipçileriyle son halini paylaştı. Şahin’in kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı.