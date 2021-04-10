Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla dikkat çekti

Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ve çocuklarıyla birlikte Antalya’da tatil yapıyor. Zamanının büyük bir kısmını ailesine ayıran Özlem Ada Şahin, tatilde de egzersiz yapmayı ihmal etmiyor. Sabah kahvaltısının ardından spor yapan Ada Şahin, egzersiz sonrası takipçileriyle son halini paylaştı. Şahin’in kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı.