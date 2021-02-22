Magazin Özlem Balcı, Netflix'in teklifini 'öpüşmem' diyerek reddetti

Özlem Balcı, Netflix'in teklifini 'öpüşmem' diyerek reddetti

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Özlem Balcı, Netflix'in teklifini 'öpüşmem' diyerek reddetti

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı, Netflix gibi büyük dijital platformlardan aldığı dizi teklifini öpüşme ve sevişme sahnelerinden dolayı reddetti.

22 Şubat 2021, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Netflix gibi önemli platformlardan sevişme ve öpüşme sahneleri olan film tekliflerini reddettiği ortaya çıkan oyuncu Özlem Balcı, konu hakkında fikirlerini paylaştı.

'KAMERA KARŞISINDAYIM DİYE ÖPÜŞÜP SEVİŞMEM'

Kendi kuralları olduğundan bahseden Balcı, "Son bir ay içinde üç ayrıyapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem" ifadelerini kullandı.

'PROFESYONEL DEĞİLİM DİYE LİNÇ EDİLEBİLİRİM'

Kararından dolayı hoş karşılanmayacağını bildiğini belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."
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