1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, büyük finalde yarışacak kızı için ‘Haydi hep beraber el atalım. Bizden olana iyi olana sahip çıkalım.’ sözleriyle sosyal medyada destek istedi. Kısa sürede yarışmanın resmi Instagram hesabı ‘missuniverse’ üzerinden Tara’ya destek yağdı.

Özlem Kaymaz sosyal medyadan şunları söyledi:

"Bugün sosyal mecralarda kızımın ismini ve hikayesini aradım. Ama bulamadım. Fakat diğer yarışmacı kızlara ülkelerinden büyük destek var. İnanın şaşırdım. Bir anne olarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' diyorum.

Madem elimizin altında şu klavyeler var; yıkıcı değil, yapıcı olalım. Orada bir genç kız tek başına. Ülkesinden bir basın mensubu, bir yetkili olmadan elinden gelenin en iyisini yapıyor..."