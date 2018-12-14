Özlem Önal ile ünlü yapımcının aşkı evliliğe gidiyor

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un yazısı şöyle:

"ABD'de yaşayan Özlem Önal'ın, aşk orucunu bir Hollywood ünlüsü ile bozduğunu geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz.

ABD'ye gittiği ilk yıllarda ünlü aktör Josh Lucas ile flört eden Özlem Hanım, bu kez 'Southpaw' filminin de yapımcısı olan Stuart Parr ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çifti New York'tan tanıyan bir arkadaşım, 'Özlem muhteşem bir kadın, hayatımın aşkı' diyen ünlü Parr'ın gözünün Önal'dan başkasını görmediğini söyledi. 48 yaşındaki Özlem Hanım'ın da Parr'a çok aşık olduğunu, bu ilişkinin mutlu sonla bitebileceğini belirtti.

20 YILDIR BEKAR GEZİYOR

Sosyetenin hâlâ en gözde kadınlarından olan Özlem Hanım, STFA'nın ortağı olan Taşkent Ailesi'nin büyük oğlu Nur Taşkent'le 5 yıllık evlilik yapmıştı. 20 yıldır bekar gezen Özlem Hanım, çevresinden edindiğim bilgilere göre 'Bu kadar bekarlık yeter' deyip nikah masasına oturacak gibi görünüyor; hadi hayırlısı."

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