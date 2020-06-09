Özlem Öztürk kimdir?

1990 yılında Sertab Erener ile evlenen ve 6 yıl evli kalan Levent Yüksel aradan geçen yıllardan sonra yeniden nikah masasına oturdu. Şarkıcı Levent Yüksel (55) bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi spor eğitmeni Özlem Öztürk’le evlendi. Dün öğle saatlerinde İzmir’de evlenen çift, corona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı maske taktı. İddiaya göre Levent Yüksel, sevgilisi Özlem Öztürk’le bir konser sırasında tanışmıştı.

Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk, 33 yaşındadır ve spor eğitmenliği yapmaktadır.

Levent Yüksel kimdir?

Levent Yüksel ilk ve orta öğrenimini doğum yeri Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir.

Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Sertab Erener ile evli olan Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır.

Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.





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