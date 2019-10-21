Şarkıcı Selin Ciğerci nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği model-oyuncu Özlem Parlu ile bir mekanda tartışmış ardından da çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak ifşa etmişti.

Özlem Parlu: Boğazımı sıktı ve ahşap aksesuarları fırlattı

Bu olayın ardından Özlem Parlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Parlu’nun avukatı Levent Karakoç suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili Özlem Parlu’nun bir düğündeyken şüpheli Selin Ciğerci’nin müvekkilinin üzerine atlayarak boğazını sıktığını, ikinci olayda ise başka bir mekanda müvekkilinin üzerine bulduğu birtakım ahşap aksesuarları fırlatmaya çalıştığını anlattı.

'Instagram ve WhatsApp hesabımın kapatılması için uğraştı'

Ayrıca dilekçede, Selin Ciğerci’nin Özlem Parlu’ya ait Instagram şifresini kırmaya çalıştığı, WhatsApp hesabının da kapatılması için başka telefonlardan defalarca girilmeye çalışıldığı anlatıldı.

Özlem Parlu savcılığa verdiği ifadesinde, Selin Ciğerci’nin erkek arkadaşı Gökhan Çıra’nın kendisine bir mekanda selam verdiğini bunun üzerine kendisinin de birkaç kez mesaj attığını belirterek, “Selin Ciğerci bu mesajları görmüş” dedi.

'Tehdit ve hakaret etti'

Selin Ciğerci’nin kendisini iki kez gittiği mekanlarda bastığını ifade eden Özlem Parlu, herkesin içerisinde kendisine tehdit ve hakaret ederek saldırdığını söyledi.

Hapis istendi

Dilekçede, Selin Ciğerci’nin “Kasten yaralama”, “Kasten yaralamaya teşebbüs”, “Hakaret”, “Tehdit”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından dava açılması istendi. Dilekçede ayrıca Özlem Parlu için koruyucu tedbir kararları verilmesi istenerek Ciğerci hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

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