Magazin Özlem Savaş: Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, onu görünce kanal değiştiriyorum

Özlem Savaş: Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, onu görünce kanal değiştiriyorum

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Özlem Savaş: Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, onu görünce kanal değiştiriyorum

Özlem Savaş, oyunculuk sektöründe yaşadığı zorlukları anlattı. Karşısına çıkan kişilerin kendisine kumpas kurduğunu söyleyen Savaş, “Ben onlar gibi yüzsüz olamadım” dedi.

02 Nisan 2021, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Özlem Savaş, önceki gün Arnavutköy’de objektife takıldı. Sahilde yürüyüş yaptıktan sonra bir mekanda kahve içen Savaş, Beykoz’a geçmek için motor iskelesinde beklerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, yaşadığı sıkıntılı süreçlerde sektöre küstüğünü dile getirdi: “Şehir tiyatrolarında ilk oyunumla kadroya alındım. Arkasından diziler ve filmler geldi. Fakat bazı yaşadığım özel durumlar ve karşıma çıkan kötü insanların bana kumpas kurduğunu fark edemedim. Utandım. İnsanlar bu olaylar olduğu zaman başka bir kadını tuttular. Ben bu kadar yüzsüz bir kadın olamadım.”

"GÖRÜNCE KANAL DEĞİŞTİRİYORUM"

Zor günleri geride bıraktığını ifade eden Özlem Savaş, oyunculuğuyla yeniden gündeme gelmek istediğini söyledi: “Çelik gibi oldum. Londra’da yaşam koçlarından eğitim aldım. Çok disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum. Oyunculuğumu konuşturmak istiyorum. Artık her şeyi daha ciddiye alıyorum.” Savaş’a “dizilere sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyuncu alındığı” polemiği soruldu. Sanatçı şöyle yanıt verdi: “Yeni isimlerden takipçisi yüksek biri var ki görünce kanal değiştiriyorum. Dünyanın en yeteneksiz oyuncusu, nasıl oynuyor dizilerde? Ama sektör olarak umutluyum. Artık iyi oyuncuların dizileri tutuyor.”

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