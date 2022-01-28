Magazin Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş 'ın oynadığı projeler...

Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş 'ın oynadığı projeler...

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Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş 'ın oynadığı projeler...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özlem Savaş, 2 Sayfa programına konuk olarak katıldı ve soruları yanıtladı. En son Elif isimli günlük dizide canlandırdığı Kıymet karakteri ile bir süre ekranda kalan oyuncu, daha önce ise Kalbimdeki Deniz dizisinde Özlem olarak izleyici ile buluşmuştu. Peki, Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında? İşte Özlem Savaş'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

28 Ocak 2022, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
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Özlem Savaş'ın hayat öyküsü 15 Ekim 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Kız Lisesi'ni kazandı ama o sıralarda babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde oynamıştı.

Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı ancak kariyerinde bambaşka bir yolu seçti. Özlem Savaş, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Gösteri dünyasında 1988 yılından itibaren adını duyuran Savaş, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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