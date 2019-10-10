Özlem Süer'in podyumundan cesaret aktı
İstanbul Moda Haftası'nda modacı Özlem Süer, defilesi ile göz doldurdu. Süer'in podyumunda, 2018 ve 2019 Türkiye güzelleri yürüdü
12 Ekim’e kadar sürecek olan Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda modacı Özlem Süer’in defilesi dikkat çekti. Özlem Süer, Zorlu PSM’de gerçekleşen ‘Cesaret’ temalı defilesindeki tasarımlarıyla kadının güçlü olma hali vurgulamak istediğini söyledi.
Özlem Süer
Podyuma 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu damga vurdu.
Özlem Süer'in defilede yer verdiği yabancı mankenler de dikkat çekti.