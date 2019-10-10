Özlem Süer'in podyumundan cesaret aktı

İstanbul Moda Haftası'nda modacı Özlem Süer, defilesi ile göz doldurdu. Süer'in podyumunda, 2018 ve 2019 Türkiye güzelleri yürüdü

10 Ekim 2019, Perşembe 08:45
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Özlem Süer'in podyumundan cesaret aktı

12 Ekim’e kadar sürecek olan Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda modacı Özlem Süer’in defilesi dikkat çekti. Özlem Süer, Zorlu PSM’de gerçekleşen ‘Cesaret’ temalı defilesindeki tasarımlarıyla kadının güçlü olma hali vurgulamak istediğini söyledi.

Özlem Süer

Podyuma 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu damga vurdu.

Özlem Süer'in defilede yer verdiği yabancı mankenler de dikkat çekti.

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