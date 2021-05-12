Özlem Tekin organik tarıma başladı
2008’de Bodrum Milas’tan ev alan Özlem Tekin köy hayatını sevdi. 30 dönümlük arazide çiftçilik yapmaya başlayan Tekin, organik tarıma başladı. Umut ÜNVER / POSTA
12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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90’ların hızlı ve çılgın rock’çısı Özlem Tekin 2008’de Bodrum Milas’ta bir köy evi almıştı. Zamanla İstanbul’dan tamamen koptu, köy hayatını sevince 30 dönümlük arazide çiftçilik yapmaya başladı. Pandemi döneminde de organik tarıma merak sardı. Ayrıca kuzu, keçi, tavuk gibi hayvanları da besler oldu.
ŞALVARDAN VAZGEÇMİYOR
İstanbul’un trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden kurtulmak için radikal bir karar alan Özlem Tekin, ayağında şalvarı ile artık çok mutlu. İstanbul’u hiç özlemediğini söylüyor. Yetiştirdiği ürünleri hem eşine, dostuna hediye ediyor, hem de satıyor. Özlem Tekin çiftliğinde personel de çalıştırıyor.