Özlem Tekin organik tarıma başladı

90’ların hızlı ve çılgın rock’çısı Özlem Tekin 2008’de Bodrum Milas’ta bir köy evi almıştı. Zamanla İstanbul’dan tamamen koptu, köy hayatını sevince 30 dönümlük arazide çiftçilik yapmaya başladı. Pandemi döneminde de organik tarıma merak sardı. Ayrıca kuzu, keçi, tavuk gibi hayvanları da besler oldu.

ŞALVARDAN VAZGEÇMİYOR

İstanbul’un trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden kurtulmak için radikal bir karar alan Özlem Tekin, ayağında şalvarı ile artık çok mutlu. İstanbul’u hiç özlemediğini söylüyor. Yetiştirdiği ürünleri hem eşine, dostuna hediye ediyor, hem de satıyor. Özlem Tekin çiftliğinde personel de çalıştırıyor.







