Magazin Özlem Tekin organik tarıma başladı

Özlem Tekin organik tarıma başladı

Magazin

Özlem Tekin organik tarıma başladı

2008’de Bodrum Milas’tan ev alan Özlem Tekin köy hayatını sevdi. 30 dönümlük arazide çiftçilik yapmaya başlayan Tekin, organik tarıma başladı. Umut ÜNVER / POSTA

12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

90’ların hızlı ve çılgın rock’çısı Özlem Tekin 2008’de Bodrum Milas’ta bir köy evi almıştı. Zamanla İstanbul’dan tamamen koptu, köy hayatını sevince 30 dönümlük arazide çiftçilik yapmaya başladı. Pandemi döneminde de organik tarıma merak sardı. Ayrıca kuzu, keçi, tavuk gibi hayvanları da besler oldu.

ŞALVARDAN VAZGEÇMİYOR

İstanbul’un trafiğinden, gürültüsünden ve stresinden kurtulmak için radikal bir karar alan Özlem Tekin, ayağında şalvarı ile artık çok mutlu. İstanbul’u hiç özlemediğini söylüyor. Yetiştirdiği ürünleri hem eşine, dostuna hediye ediyor, hem de satıyor. Özlem Tekin çiftliğinde personel de çalıştırıyor.


İlgili Haberler
Özlem Tekin'in yeni hayatı: Çiftlik kurdu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Özçivit off-road turunda